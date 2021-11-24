Происшествия

7 подписчиков

В Волгоградской области возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте суррогатного алкоголя, повлекшего смерть человека, а также отравление еще четырех лиц

Следственными органами СК России по Волгоградской области в отношении 41-летнего жителя города Волжский возбуждено уголовное дело.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх