Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Ну, ни хуя себе ребёнок в 15 лет? Это уже бандит великовозрастной.В России ребенок ...
  • Махамбет Толеугазин
    Не хай возвращается, ну а потом по этапу в Магадан на лесоповал.Живущая в Испании...
  • Сергей Кушнарев
    Я и в  20  лет не  мог и  в  70  не  могу  простоять  30  секунд на  одной  ноге.  В  остальном  слава  Богу.Врач предупредила...

Биолог назвала несостоятельной одну из двух версий о создании коронавируса в лаборатории

В отчете Конгресса США о происхождении вируса SARS-CoV-2 приводятся линии доказательства того, что перед началом пандемии коронавирус «побывал» в лаборатории китайского города Ухань, однако в документе подчеркивается, что доказательства являются не прямыми, а косвенными, рассказала «Ленте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх