Биолог назвала несостоятельной одну из двух версий о создании коронавируса в лаборатории

В отчете Конгресса США о происхождении вируса SARS-CoV-2 приводятся линии доказательства того, что перед началом пандемии коронавирус «побывал» в лаборатории китайского города Ухань, однако в документе подчеркивается, что доказательства являются не прямыми, а косвенными, рассказала «Ленте.