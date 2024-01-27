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Мировое обозрение

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Администрация Байдена не рассчитывает на возвращение Украиной потерянных территорий

Администрация Байдена не рассчитывает на возвращение Украиной потерянных территорий

Издание The Washington Post со ссылкой на источники из числа должностных лиц США сообщило, что новая стратегия США по поддержке Украины нацелена не на попытки вернуть контроль над утраченными территориями в 2024 году, а на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики.

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