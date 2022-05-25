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Любой, кто до полной победы в СВО заикнется о необходимости переговоров с Киевом или об обмене «азовцев» — пораженец и предатель

Любой, кто до полной победы в СВО заикнется о необходимости переговоров с Киевом или об обмене «азовцев» — пораженец и предатель

Значения иметь не будут ни фамилия, ни должность заикнувшегося Сергей Духанов На фото: председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий и помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо) после российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче, Турция, 29 марта 2022 года (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Новоиспеченный глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена нацистов «Азова» * на арестованного СБУ украинского политика Виктора Медведчука, (выступавшего категорически против самостоятельности ЛДНР).

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