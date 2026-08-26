Рязанские коммунисты поддержали снижение НДС на отечественные автомобили и технику

Депутат Рязанской областной Думы, член фракции КПРФ Денис Сидоров поддержал инициативу депутатов-коммунистов во главе с первым заместителем председателя ЦК КПРФ Юрием Афониным о снижении ставки НДС до 10% на произведенные в России автомобили, мотоциклы, электронную и бытовую технику.