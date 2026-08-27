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В Британии заявили о кибератаке на аэропорты после «анонса нападения России»

В Британии заявили о кибератаке на аэропорты после «анонса нападения России»

Началось. После обвинений в адрес России в якобы подготовке чуть ли не прямого нападения, британские СМИ заявили о якобы масштабной кибератаке на аэропорты страны, включая Манчестер и Лондон-Станстед и Восточный Мидленд.

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