Союзное государство выступает за укрепление взаимного доверия в регионе

О нарастании угрозы ядерного удара со стороны НАТО и соответствующих ответных мерах, которые вынуждены принимать Россия и Белоруссия, говорилось на двусторонней встрече министров обороны субъектов Союзного государства, состоявшейся 25 мая в Минске.