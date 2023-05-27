Русская весна

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Союзное государство выступает за укрепление взаимного доверия в регионе

Союзное государство выступает за укрепление взаимного доверия в регионе

О нарастании угрозы ядерного удара со стороны НАТО и соответствующих ответных мерах, которые вынуждены принимать Россия и Белоруссия, говорилось на двусторонней встрече министров обороны субъектов Союзного государства, состоявшейся 25 мая в Минске.

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