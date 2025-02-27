1000 блинов и 1000 пышек, бег с коромыслом и сжигание чучела: в Академическом готовятся отпраздновать Масленицу

Академический район готовится весело отметить Масленицу. 2 марта с 12:00 до 15:00 в Преображенском парке развернется масштабный праздник с народными забавами, веселыми состязаниями, мастер-классами и блинами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии