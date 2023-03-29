Тайна Врат Богов в Перу

С резными и абсолютно непонятными воротами богов в Перу связано сегодня множество легенд. Большинство из них рассказывают о вратах, как об энергетическом портале, через который обычные смертные и боги могут переходить из одного измерения в другое.
С резными и абсолютно непонятными воротами богов в Перу связано сегодня множество легенд. Большинство из них рассказывают о вратах, как об энергетическом портале, через который обычные смертные и боги могут переходить из одного измерения в другое.
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