Этот таинственный мир

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Тайна Врат Богов в Перу

Тайна Врат Богов в Перу

С резными и абсолютно непонятными воротами богов в Перу связано сегодня множество легенд. Большинство из них рассказывают о вратах, как об энергетическом портале, через который обычные смертные и боги могут переходить из одного измерения в другое.

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