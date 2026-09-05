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ЗАЭС: режим тишины начался для ремонта поврежденной ЛЭП

ЗАЭС: режим тишины начался для ремонта поврежденной ЛЭП

На Запорожской атомной электростанции начался локальный режим тишины. Как сообщается в Telegram-канале станции, это перемирие необходимо для проведения ремонтно-восстановительных работ на линии электропередачи «Ферросплавная-1».

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