На параде Победы заметили Стивена Сигала и Эмира Кустурицу

Звёзды зарубежного и отечественного кино заняли места на трибуне с другими деятелями культуры.Среди гостей парада Победы на Красной площади заметили голливудского актёра Стивена Сигала и сербского кинорежиссёра Эмира Кустурицу.
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