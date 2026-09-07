В Тамбове приглашают поговорить о современной архитектуре и застройке

11 и 12 сентября в Тамбове состоится «круглый стол» на тему «Контраст «Мегаполисов». Организатором мероприятия выступает Тамбовское региональное отделение Союза архитекторов России.
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