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Вологодская область наращивает «беспилотный» агропотенциал: подписано соглашение о сотрудничестве

Вологодская область наращивает «беспилотный» агропотенциал: подписано соглашение о сотрудничестве

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области и «Академия Северо-Запад» закрепили партнёрство, подписав соглашение о сотрудничестве.

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