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Сделано на Алтае: как компания "Брюкке" стала больше, чем местным брендом

Сделано на Алтае: как компания "Брюкке" стала больше, чем местным брендом

В 1995 году в Немецком национальном районе Алтайского края начала работу небольшая компания. Сегодня "Брюкке" и "Брюкке Агро" – это десятки торговых точек, фирменные магазины, маслосырзавод, мясокомбинат, кондитерский цех, производство мороженого, мельница, пекарня, автопарк, АЗС и около тысячи сотрудников, преданных любимому делу.

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