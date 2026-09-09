Сделано на Алтае: как компания "Брюкке" стала больше, чем местным брендом

В 1995 году в Немецком национальном районе Алтайского края начала работу небольшая компания. Сегодня "Брюкке" и "Брюкке Агро" – это десятки торговых точек, фирменные магазины, маслосырзавод, мясокомбинат, кондитерский цех, производство мороженого, мельница, пекарня, автопарк, АЗС и около тысячи сотрудников, преданных любимому делу.