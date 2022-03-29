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Председатель СК России поручил доложить информацию по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности женщине в Тульской области

Председатель СК России поручил доложить информацию по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности женщине в Тульской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению доложить информацию по прекращенному территориальным подразделением СК России  уголовному делу о причинении смерти по неосторожности женщине в Тульской области.

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