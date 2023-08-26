«Этим вопросом нужно заниматься»: ночная встреча в Кремле определила судьбу РФ

Galina Bobryasheva

А то что военные действия переместились на территорию России и бомбят регулярно не только Донецк, но и наши села? Уже даже население с деревень эвакуируют. Крупнейшие теракты на важнейших российских объектах устраивают. Регулярно Москву атакуют дронами. Это считаете успехом армии? За 1,5 года не смогли отодвинуть от Донецкой многострадальной земли упырей салорейховских считаете успехом? Вы свято верите в отчеты Конашенкова? Я с некоторых пор нет! Не моргнув глазом по всем каналам рассказывают, как хорошо армию снабжают, а когда разговариваешь с людьми, которые непосредственно работают с передовой, то открывается совсем другая картина. Говорить даже тяжело. И вы же наши потери не знаете. Собираются ли отодвигать хохлов от наших территорий? Большой вопрос. А хохлы, которые устали и которых перемололи прут и прут, прут и прут. И конца и края им нет. Вопросов много, а вот с ответами никто не заморачивается.