От Шойгу и Медведева до Собянина и Володина: О роли каждого в "высоких кабинетах" рассказал Маркелов.
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