В Надымском районе снова поймали браконьеров с муксуном в санях

В Надымском районе в очередной раз задержали транспорт с браконьерским муксуном. Как сообщили в департаменте природных ресурсов ЯНАО, в выходные 18-19 ноября 2023 года сотрудники ГКУ «Служба по охране биоресурсов» совместно с сотрудниками ОМВД по Надымскому району в ходе рейда выявили факт незаконной транспортировки рыбы.