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«Да, я захватчик»

«Да, я захватчик»

Снявшегося в Судже наемника из США ждет расстрел. Американский наемник ВСУ Дэниел Ребар. СоцсетиГлавное военное следственное управление Следственного комитета РФ завело уголовное на американского наемника ВСУ Дэниела Ребара.

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