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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конгресс IBU не рассматривал вопрос допуска российских биатлонистов, но оставил за исполкомом право вернуть спортсменов в любой момент

Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривал вопрос допуска россиян и белорусов на своем конгрессе, сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов .

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