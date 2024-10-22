Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцам нужны наши ядовитые грибы?

Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцы импортируют наши ядовитые грибы

Думаете есть связь между этим - https://www.kp.ru/daily/27649.5/4999573/?ysclid=m2kdwjhb9n338212385 и вот этим?? ))) - https://knife.media/mushrooms-house/?ysclid=m2kdwbr4vg800604471 ФСБ постаралось??))

лл

лина любимцева

Мировая "элита" УНИЧТОЖАЕТ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ любыми способами: войнами, наркотиками, грибами, враждой и ненавистью!! Чтобы остался только "золотой миллиард"... Они думают, что в этом случае будет все нормально? А ведь привычки останутся...