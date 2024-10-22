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Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцам нужны наши ядовитые грибы?

Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцам нужны наши ядовитые грибы?

Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцы импортируют наши ядовитые грибы Россия экспортирует тонны мухоморов в Америку и Азию Александр Закиров и его продукция.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Спросите у главного мухоморо пожирателя идиота епифанцева мухоморожора.
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1 д.
Sergiy Che
Думаете есть связь между этим - https://www.kp.ru/daily/27649.5/4999573/?ysclid=m2kdwjhb9n338212385   и вот этим?? ))) - https://knife.media/mushrooms-house/?ysclid=m2kdwbr4vg800604471    ФСБ постаралось??))
Российские мухоморы покупает весь мир, от США до Филиппин: почему иностранцы импортируют наши ядовитые грибы
kp.ru -
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22 час.
лл
лина любимцева
Мировая &quot;элита&quot; УНИЧТОЖАЕТ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ любыми способами: войнами, наркотиками, грибами, враждой и ненавистью!! Чтобы остался только &quot;золотой миллиард&quot;... Они думают, что  в этом случае будет все нормально? А ведь привычки останутся...
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