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Военэксперт Кнутов: Зеленский лжет об успешном запуске ракеты "Пеликан"

Военэксперт Кнутов: Зеленский лжет об успешном запуске ракеты "Пеликан"

Украинский президент Владимир Зеленский лжет, когда утверждает, что в ходе массированных атак по Подмосковью и Москве, которые были совершены в ночь на 20 сентября, ВСУ впервые успешно применили новую ракету «Пеликан».

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