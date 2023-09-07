Массированная атака, применение бомбы ФАБ-1500 и провокация боевиков ВСУ в Константиновке, где прозвучали взрывы в Украине 6 и 7 сентября Юлия СоколоваВ ночь на 6 сентября Украина стала свидетелем мощных авиационных ударов со стороны Российских Военно-воздушных сил.