Сенатор Пушков: смысл слов Путина по войскам НАТО на Украине дошел до Парижа

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что смысл заявления президента РФ Владимира Путина о войсках НАТО на Украине дошел до Парижа, поэтому глава МИД Франции Стефан Сежурне сообщил об отсутствии намерений у Парижа отправлять своих солдат в эту страну.