На российско-финской границе поставили двойные заграждения

Власти Финляндии поставили двойные заграждения на границе с Россией. По словам заместителя командующего пограничной службой юго-востока страны Юкка Луккари, если кто-то из мигрантов попытается преодолеть их силой, финские пограничники будут действовать, как службы правопорядка.