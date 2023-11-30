На российско-финской границе поставили двойные заграждения

Власти Финляндии поставили двойные заграждения на границе с Россией. По словам заместителя командующего пограничной службой юго-востока страны Юкка Луккари, если кто-то из мигрантов попытается преодолеть их силой, финские пограничники будут действовать, как службы правопорядка.
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