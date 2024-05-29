Это очень некстати, Макрон может отменить своё купание в Сене и не получит «подарков» от французов, которые обещали гадить в Сену вверх по течению так, чтобы к моменту купания Макрона их «подарки» точно доплыли до адресата.
Что начнётся 18 июня? Неужели мировая война?
Комментарии
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Вячеслав Гришин
Ну давайте панику разведем... Бредятина.
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19 час.
Бендер Задунайский
Заплыв Макрона в фекальной Сене !? Просто Макрон будет в своей среде . Говно в говне .
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19 час.
Н
Николай
Это Вы про 30 октября 1961 года? Мне думается надо повторить "экскримент" и посмотреть на реакцию!!!
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19 час.
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