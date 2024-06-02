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Польша восстановит буферную зону на границе с Белоруссией четвертого июня

Польша восстановит буферную зону на границе с Белоруссией четвертого июня

Польша на этой неделе вернет буферную зону на границе с Республикой Беларусь. Это следует из заявления главы Министерства национальной обороны страны Владислава Косиняк-Камыша, которого цитирует РИА Новости.

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