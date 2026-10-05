«Как не верить в чудеса?!»: Филипп Киркоров впервые признался, что переломным моментом стало мытьё полов в храме

Филипп Киркоров впервые рассказал, что стало для него поворотной точкой на пути к отцовству. В программе «Ты не поверишь!» поп-король отечественной эстрады без утайки поведал, как ему пришлось преодолеть себя.
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