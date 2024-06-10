Депутаты Госдумы впервые вступились за однопартийца-иноагента

Депутаты ГД от КРПФ призвали исключить мундепа Иванова из реестра иноагентов Депутаты Государственной Думы от КПРФ Сергей Обухов и Денис Парфенов призвали Минюст рассмотреть возможность исключения московского мундепа Павла Иванова (признан в России иноагентом) из реестра иностранных агентов.
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