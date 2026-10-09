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Школьники смогут получить до 25 дополнительных баллов за результаты ЕГЭ

Школьники смогут получить до 25 дополнительных баллов за результаты ЕГЭ

Минобрнауки предложило изменить порядок учёта высоких результатов ЕГЭ. Выпускники школ смогут получить дополнительные баллы за итоги экзаменов по предметам, которые не использовались при поступлении в вуз, пишет РИА Новости.

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