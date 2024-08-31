Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прожил в России 12 лет Хусейн Хамидов, один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе», до его совершения прожил в России 12 лет.
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Один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе» прожил в России 12 лет Хусейн Хамидов, один из новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе», до его совершения прожил в России 12 лет.
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