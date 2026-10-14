«Уполномочен Украиной»: в суде ФРГ рассказали, как взрывали «Северные потоки» Офицер украинской армии, подозреваемый в том, что он был одним из главных организаторов диверсии на газопроводах «Северный поток» в 2022 году, предстал перед судом в Гамбурге по обвинению в совершении военного преступления.
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