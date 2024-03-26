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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Зверьки" отловлены и помещены в виварий для последующего препарирования

"Зверьки" отловлены и помещены в виварий для последующего препарирования

    Зверёк №1 Далержон Мирзоев: - гражданин Таджикистана- 32 года, - четверо детей, есть двойняшки (по 1,5 года) - регистрации на территории России НЕТ - русского языка типа "не знает": в суде объяснялся через переводчика- признал себя виновным, - арестован до 22.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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6 час.
Алекс Сэм
Если уж слабо всех зверей выслать, то хотя бы родственников этих ушлёпков выслать на хрен.
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5 час.
Наталья Волкова
Наверное пока бабло в карманы от зверья течет никто никого не вышлет. Давно об этом речь ведут, да все бестолку, численность зверья увеличивается в геометрической прогрессии за счет прибывающих родственников, друзей, гостей и прочей нечисти. Похоже заинтересованные в этом сами оплачивают им билеты на самолет
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1 час.

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