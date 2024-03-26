"Зверьки" отловлены и помещены в виварий для последующего препарирования

Если уж слабо всех зверей выслать, то хотя бы родственников этих ушлёпков выслать на хрен.

Наталья Волкова

Наверное пока бабло в карманы от зверья течет никто никого не вышлет. Давно об этом речь ведут, да все бестолку, численность зверья увеличивается в геометрической прогрессии за счет прибывающих родственников, друзей, гостей и прочей нечисти. Похоже заинтересованные в этом сами оплачивают им билеты на самолет