Высокая степень риска ландшафтных возгораний сохраняется на территории Богучарского, Верхнемамонского, Кантемировского, Калачеевского, Воробьевского, Петропавловского, Россошанского, Ольховатского, Подгоренского, Павловского, Бутурлиновского, Бобровского, Каменского, Острогожского, Терновского, Грибановского, Поворинского и Лискинского районов, а также в Борисоглебске.
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