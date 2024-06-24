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Западу пора запрещать общаться с пранкерами, а то всё разболтают

Западу пора запрещать общаться с пранкерами, а то всё разболтают

Следующей жертвой «Петра Порошенко» стал руководившей Польшей с 1995 по 2005 гг, Квасьневский, при котором страна вошла в НАТО.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
А стоит ли запрещать? Наши начальники сами все разболтают и рапродадут. Был бы покупатель...
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