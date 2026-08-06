Вычет на детей и себя: кто и сколько может вернуть за обучение в 2026 году

Налоговый вычет за обучение детей в 2026 году позволяет вернуть часть уплаченного НДФЛ В 2026 году российские налогоплательщики могут воспользоваться обновленной системой социальных вычетов, которая стала особенно выгодной из-за введения прогрессивной шкалы НДФЛ.