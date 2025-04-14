Виктор Вембаньяма: «Могу работать на баскетбольной площадке, но под строгим контролем и в щадящем режиме»

«Хорошо снова быть с командой, хорошо снова усердно работать. Я могу выполнять тяжелые упражнения, силовые тренировки, а также работать на баскетбольной площадке, но под строгим контролем и в щадящем режиме, хотя иногда мне хочется делать больше.