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«Венесуэла на стероидах», «самая смертоносная армия в мире»: чем закончились разгромные дебаты Харрис и Трампа

«Венесуэла на стероидах», «самая смертоносная армия в мире»: чем закончились разгромные дебаты Харрис и Трампа

9,2K прочтений Вчера Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, кому из кандидатов в президенты — Камале Харрис или Дональду Трампу — удалось усидеть на четырех стульях во время предвыборных дебатов.

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