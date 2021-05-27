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Китай счел клеветой теорию США о лабораторном происхождении SARS-CoV-2

Китай счел клеветой теорию США о лабораторном происхождении SARS-CoV-2

Посольство Китая в Вашингтоне после заявления американского президента Джо Байдена, который не исключил лабораторную версию происхождения коронавируса, обвинило «политиков, привлекающих внимание к этой теме», в клевете и перекладывании вины.

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