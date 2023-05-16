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Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Бахмуте бывшего «Зеленого берета» ВС США

Бойцы ЧВК «Вагнер» ликвидировали в Бахмуте бывшего «Зеленого берета» ВС США

Штурмовики ЧВК «Вагнер» в ходе продвижения в укрепрайоне «Гнездо» на западной окраине Бахмута ликвидировали бывшего бойца спецназа США.

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