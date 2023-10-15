ВС РФ уничтожили 20 бойцов элитной бригады ВСУ в Николаевской области

Российская армия уничтожила около 20 бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военной базе в Николаевской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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