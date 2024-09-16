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Харрис: покушение на Трампа не должно повлечь за собой еще больше насилия

Харрис: покушение на Трампа не должно повлечь за собой еще больше насилия

Вице-президент США Камала Харрис заявила о необходимости сделать все возможное, чтобы покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа не повлекло за собой еще больше насилия.

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