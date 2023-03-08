Винтовка Чукавина заменит легендарную СВД

Только вино со временем становится лучше! На оружие, к сожалению, это правило не распространяется. С течением времени меняются требования к вооружениям, что, если не ухудшает само оружие, но делает его менее соответствующим текущим условиям.
Только вино со временем становится лучше! На оружие, к сожалению, это правило не распространяется. С течением времени меняются требования к вооружениям, что, если не ухудшает само оружие, но делает его менее соответствующим текущим условиям.
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