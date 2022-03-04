Для конфискованной у «черного фотографа» обезьяны ищут дом в Волгограде

По данным пресс-службы Росприроднадзора, решение о конфискации наконец-то принял суд. Как оказалось, яванская макака подпадает под действия Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
По данным пресс-службы Росприроднадзора, решение о конфискации наконец-то принял суд. Как оказалось, яванская макака подпадает под действия Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
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