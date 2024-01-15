Аналитики объяснили согласие Польши на возможное размещение войск ФРГ

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина и военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировали информацию о том, что Польша согласится на размещение немецких войск на своей территории, если Германия решит усилить восточный фланг НАТО.