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Курс юаня резко упал до 12,1424

Курс юаня резко упал до 12,1424Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 12,1424, теряя 0,60% В августе 2019 года Народный банк Китая начал постепенное понижение курса жэньминьби - 6 августа до отметки 6,9683, а 7 августа - до 6,9996 юаня за доллар, что стало минимальным значением валютной пары с 15 мая 2008 года.

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