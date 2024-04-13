Дал ей серьезный повод для гордости: сын Мадонны сделал певицу участницей своего триумфа

Рокко заставил замолчать своих недоброжелателей. Мадонна пришла в восторг от новых картин сына Социальные Сети23-летний Рокко, сын Мадонны, которого она родила от своего второго мужа — режиссера Гая Ричи, произвел настоящую сенсацию в мире искусства.