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Майкл Джордан: «Я не боялся никого из спортсменов, кроме Иана Пултера»

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан назвал имя спортсмена, который вызывал у него страх. Джордан заявил, что терять контроль над собой его заставлял гольфист Иан Пултер, который подобно ему самому, отличался исключительной нацеленностью на борьбу.

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