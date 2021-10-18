Майкл Джордан: «Я не боялся никого из спортсменов, кроме Иана Пултера»

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан назвал имя спортсмена, который вызывал у него страх. Джордан заявил, что терять контроль над собой его заставлял гольфист Иан Пултер, который подобно ему самому, отличался исключительной нацеленностью на борьбу.