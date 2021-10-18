Майкл Джордан: «Я не боялся никого из спортсменов, кроме Иана Пултера»

Легендарный игрок НБА Майкл Джордан назвал имя спортсмена, который вызывал у него страх. Джордан заявил, что терять контроль над собой его заставлял гольфист Иан Пултер, который подобно ему самому, отличался исключительной нацеленностью на борьбу.
Легендарный игрок НБА Майкл Джордан назвал имя спортсмена, который вызывал у него страх. Джордан заявил, что терять контроль над собой его заставлял гольфист Иан Пултер, который подобно ему самому, отличался исключительной нацеленностью на борьбу.
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