16 историй о людях, которые жадничают даже чаще, чем дышат

То, что быть жадным — плохо, нам внушают с самого детства. Над жадинами смеются, с ними стараются не иметь никаких дел и, тем не менее, людей, которые не только своего никому не отдадут, но еще и чужое обязательно прихватят, можно встретить сплошь и рядом.
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