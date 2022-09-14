Министр Италии Чинголани назвал возможный потолок цен на газ в районе 65% от котировок

Потолок цен на газ в Евросоюзе (ЕС) должен быть на уровне 60-65% от стоимости котировок на хабе TTF. Об этом пишет La Stampa, ссылаясь на выступление министра по вопросам экологического перехода Италии Роберто Чинголани в эфире телеканала Rai.